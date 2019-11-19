Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 10:51

*** Вместе с ними в полетах участвовал американский самолет радиоэлектронной разведки

Лондон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Сразу два стратегических беспилотних летательных аппарата ВВС США Global Hawk во вторник провели многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По данным наблюдений, ВВС США впервые использовали одновременно два американских разведывательных дрона для выполнения задач вблизи российских границ.

Дальние беспилотники вылетели с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия. Один из них - RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10, первоначально совершил шесть пролетов вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, находясь в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, а затем длительное время курсировал вдоль северной границы Калининградской области в литовском небе.

Второй дрон - RQ-4A Global Hawk с позывным FIXER10, также выполнив полет вдоль севера Калининградской области, длительное время кружил над Балтийским морем к север-западу от ее морской границы.

Тем временем стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Англии, курсировал над так называемым Сувалкским коридором, который отделяет Калининградскую область от Белоруссии. Позднее американский самолет радиоэлектронной разведки совершил пролет к северу от области в воздушном пространстве Литвы и у ее морской границы на Балтике.

Беспилотник Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.

При обследовании больших площадей в режиме маршрутного наблюдения, осуществляемого в полосе шириной 10 км, расположенной с боковым смещением от 20 до 200 км параллельно траектории полета, разрешающая способность получаемых изображений составляет 1 м.

RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м. Стоимость беспилотника оценивается до $140 млн. Час полета обходится в $31 тыс.

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