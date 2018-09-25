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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 17:11 25.09.2018 - 17:11

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты всегда будут действовать, исходя из собственных интересов.

"Как моя администрация уже демонстрировала, Америка всегда будет действовать, исходя из наших национальных интересов", - сказал президент, выступая на Генассамблее ООН, подчеркнув, что действующая ситуация в мировой экономике и торговле требует изменений.

"Мы не позволим делать жертв из наших рабочих, обманывать наши компании... Америка всегда будет защищать своих граждан", - подчеркнул Д.Трамп.

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