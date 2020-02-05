Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 16:20

Вашингтон. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - США скоро начнут переговоры с Россией в сфере контроля над вооружениями, сообщили в среду американские СМИ со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена.

"Мы скоро начнем переговоры (с Россией - ИФ) о контроле над вооружениями", - сказал О'Брайен, выступая в Вашингтоне в "Международном центре Меридиан".

"Те дни, когда Америка разоружалась в одностороннем порядке, прошли", - подчеркнул он.

При этом советник повторил обвинения Вашингтона в адрес Москвы в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и тот факт, что Китай, не являясь подписантом ДРСМД, наращивал арсенал.

Он добавил, что также США будут "противостоять" России там, где это необходимо.

ДРСМД был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года.

2 августа 2019 года США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом Москву, которая, по его мнению, нарушила договор. Россия назвала такие обвинения безосновательными и заявила, что действие договора прекращено 2 августа по инициативе американской стороны.

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