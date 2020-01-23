Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 1:33

*** США надеются, что после смены главы МИД КНДР будет выполнять обязательства, принятые на сингапурском саммите

Вашингтон. 23 января. ИНТЕРФАКС - США будут продолжать в отношениях с КНДР политику, основанную на дипломатических усилиях, и не будут торопиться, заявил журналистам высокопоставленный представитель американского госдепартамента.

"Итак, что касается Северной Кореи - то это неторопливая, терпеливая, устойчивая дипломатия", - сказал дипломат на брифинге.

Он отметил, что не собирается в своих выводах "забегать вперед" офиса спецпредставителя США по Корее, "но, я думаю, что в более широком смысле, в региональном плане, мы будем придерживаться этого плана".

"И этот план работает", - подчеркнул представитель госдепа.

Он добавил, что Вашингтон намерен тесно координировать свои действия с региональными союзниками и партнерами, чтобы "обеспечить постоянное давление (на Северную Корею - ИФ), и настаивать на выполнении резолюций Совета безопасности ООН".

"Это будет по-прежнему делаться для того, чтобы Север понял, что он должен беседовать и вести переговоры", - добавил дипломат.

Он заявил, что президент Дональд Трамп "по-прежнему привержен достижению прогресса" и выполнению обязательств, взятых на себя сторонами на сингапурском саммите.

Представитель госдепа не стал комментировать и назначение Пхеньяном нового министра иностранных дел, и возможность изменения политики КНДР в отношении США, однако сказал: "Обязательства самого высокого уровня - это обязательства, и мы ожидаем, что они будут реализовываться. Меняются или не меняются чиновники, не важно, мы задокументировали все соглашения на сегодняшний день".

1гк бм

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