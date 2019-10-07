Вашингтон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты вывели "очень небольшое число" военнослужащих из северных территорий Сирии вдоль турецкой границы, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Госдепартамента США.
По его словам, военнослужащие перемещены на "очень короткое расстояние". В сообщениях не уточняется, остаются ли занявшие новые позиции военнослужащие на территории Сирии.
"За исключением этого нет никаких изменений в наших военных позициях на северо-востоке", - сказал представитель Госдепартамента США.
В понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.
Ряд СМИ ранее в понедельник сообщил, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе.
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