Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 5:41

Вашингтон. 31 января. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель сверхлегкого класса Electron в пятницу успешно вывела на орбиту спутник NROL-151 Национального управления военно-космической разведки США, сообщила компания-оператор Rocket Lab.

Запуск двухступенчатой ракеты с секретным мини-спутником весом всего около 150 кг был произведен со стартовой площадки компании на полуострове Махия на Северном острове Новой Зеландии в 05:56 мск. Приблизительно через час он отделился от носителя и вышел на заданную орбиту, сообщила компания.

Запуск спутника в интересах Национального управления военно-космической разведки США стал первым, осуществленным с зарубежного космодрома коммерческим провайдером.

О целях, орбите, размере и других характеристиках секретного американского спутника NROL-151 не сообщается. По данным экспертов, космический аппарат, скорее всего, является экспериментальным.

Ракета-носитель Electron компании Rocket Lab, штаб-квартира которой находится в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), способна доставлять на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км полезную нагрузку массой 250 кг. Стоимость запуска составляет около $5,7 млн.

Национальное управление военно-космической разведки США в основном выводит на орбиту большие спутники, запускаемые тяжелыми ракетами, которые должны выполнять свои задачи в течение нескольких лет. Однако в настоящее время ведомство решило начать запуски малых космических аппаратов для проведения срочных операций.

Еще в 2010 году, основанная в Новой Зеландии компания Rocket Lab, получила контракт от американского правительства на оперативные запуски на орбиту легких тактических космических систем.

Новая Зеландия вместе с США, Великобританией, Канадой и Австралией является страной-участницей так называемого альянса "Пяти глаз", в рамах которого осуществляется координация и обмен оперативной разведывательной информацией между спецслужбами этих пяти стран.

С момента основания в 2006 году компания Rocket Lab уже провела десять запусков, из которых девять были успешными. Ее ракета-носитель Electron доставила на орбиту в общей сложности 47 спутников.

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