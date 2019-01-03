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США выводят войска из Сирии, но продолжат борьбу против ИГ - Помпео

*** США намерены убедиться, турецкие войска в Сирии не тронут курдов

Вашингтон. 4 января. ИНТЕРФАКС - Процесс вывода американского воинского контингента из Сирии идёт, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Президент все ясно изложил в том, что касается Сирии. Наши войска уходят оттуда. Также президент ясно сказал, что нам нужно продолжать кампанию по борьбе против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ)", - сказал он в интервью телеканалу Newsmax.

М.Помпео отметил, что США продолжат кампанию по противостоянию действиям Ирана в ближневосточном регионе. Как сообщалось, эта страна, в частности, оказывает военную поддержку Дамаску.

"Мы продолжим над реализацией этих целей. Просто мы добьёмся всего этого, когда наших войск не будет в Сирии", - заявил госсекретарь США.

Вместе с тем он не стал сообщать конкретных данных о процессе вывода войск из Сирии и не представил график, пояснив, что не хочет, чтобы неприятель получил доступ к такой информации.

М.Помпео также заверил, что США намерены убедиться, что военные Турции "не устроят курдам бойню" в Сирии.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что решил провести поэтапный вывод американских войск из Сирии. Основная их часть находится на севере страны, где активно сотрудничает с бойцами курдских военизированных формирований. Анкара же считает эти группировки террористическими и, по некоторым данным, готовит наступательную операцию на их позиции.

1во жг

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