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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 13:45 26.09.2018 - 13:45

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Пентагон в следующем месяце выведет большую часть систем противовоздушной обороны с Ближнего Востока, сообщила газета "Уолл-стрит джорнэл", ссылаясь на американские военные источники.

По их словам, министр обороны США Джим Мэттис отдал приказ вывести из региона четыре батареи зенитных ракетных комплексов "Пэтриот", в том числе из Иордании, Кувейта и Бахрейна для перегруппировки сил и средств с тем, чтобы сконцентрироваться на растущей угрозе со стороны России и Китая.

Вывод американских комплексов ПВО с Ближнего Востока, о котором впервые стало известно только сейчас, является одним из самых явных признаков того, что Пентагон переводит свое основное внимание с давних конфликтов на Ближнем Востоке и Афганистане на угрозы, исходящие от России и Китая, отмечает "Уолл-стрит джорнэл".

По данным американских военных, из Кувейта будут выведены две батареи мобильных ЗРК "Пэтриот" и по одной из Иордании и Бахрейна.

В следующем месяце все они будут сняты с боевого дежурства и вывезены из региона, сказали источники газеты. При этом, по их словам, комплексы не планируется заменить какими-либо другими системами, они будут вывезены в США для ремонта и модернизации.

Хотя некоторое количество комплексов ЗРК "Пэтриот" все же останется в регионе, американские военные представители считают, что вывод четырех батарей означает резкое снижение возможностей американской ПВО в регионе.

Размещенные на Ближнем Востоке комплексы ЗРК "Пэтриот" использовались исключительно для оборонительных целей, и не только для защиты баз США, но создания эффективной обороны для союзников, подчеркивает издание. Их вывод проходит на фоне усиливающейся жесткой риторики Белого дома в адрес Ирана и сложной ситуации в Сирии, отмечает "Уолл-стрит джорнэл".

1нв БП

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