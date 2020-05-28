Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 21:58

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Минюст США в четверг выдвинул обвинения против 33 человек в получении незаконным путем в обход международных санкций против КНДР $2,5 млрд - средств, имеющих отношение к северокорейской ядерной и ракетной программам, передает агентство Associated press (AP).

Дело передано в федеральный суд Вашингтона. AP отмечает, что речь идет о крупнейшем уголовном деле против КНДР, которому был дан ход.

Среди обвиняемых - сотрудники Банка внешней торговли КНДР, который был включен Минюстом США в санкционные списки в 2013 году, в результате чего ему закрыли доступ к американской финансовой системе.

Сторона обвинения утверждает, что сотрудники Банка создали его филиалы по всему миру, в том числе в России, Таиланде и Кувейте, и при помощи более чем 250 подставных компаний проводили платежи в валюте США, получая средства на развитие северокорейской ядерной программы.

Среди обвиняемых - пять граждан КНР, которые, как полагают следователи, организовали тайные филиалы банка в Китае и Ливии.

"Этими обвинениями США указывают на свою приверженность задачам подорвать возможность Северной Кореи получать нелегальный доступ к финансовой системе США и ограничить ее в возможностях воспользоваться средствами, полученными незаконно, для развития ее противоправных программ в сфере оружия массового поражения и баллистических ракет", - цитирует агентство выдержки из заявления и.о. прокурора округа Колумбия Майкла Шервина.

1аю бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции