Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 9:31

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - США приняли решение о предоставлении Белоруссии $1,7 млн на финансирование борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

"Средства предоставлены для финансирования подготовки лабораторий, активизации выявления случаев, усиления эпидемиологического надзора", - отмечается в сообщении.

Средства для Белоруссии выделены в рамках помощи, предоставленной США 120 странам и международным организациям на сумму более $900 млн.

В сообщении также отмечается, что за последние 20 лет США выделили Белоруссии более $301 млн.

ВЖ бп

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