Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - США приняли решение о предоставлении Белоруссии $1,7 млн на финансирование борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.
"Средства предоставлены для финансирования подготовки лабораторий, активизации выявления случаев, усиления эпидемиологического надзора", - отмечается в сообщении.
Средства для Белоруссии выделены в рамках помощи, предоставленной США 120 странам и международным организациям на сумму более $900 млн.
В сообщении также отмечается, что за последние 20 лет США выделили Белоруссии более $301 млн.
ВЖ бп