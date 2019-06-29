Этот контент был опубликован 29 июня 2019 г. 10:11

Вашингтон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что в Вашингтоне внимательно следят за ситуацией в Венесуэле и разработали пять стратегий в отношении этой страны.

"Мы не хотим вмешиваться, но у нас есть пять различных стратегий для Венесуэлы. Мы посмотрим, что будет происходить дальше", - сказал Трамп, выступая на пресс-конференции после саммита G20 в Осаке.

"Мы внимательно следим за тем, что происходит в Венесуэле. Это катастрофа. Это то, что со страной может сделать социализм", - отметил президент США.

По его словам, для смены режима в Венесуэле "требуется время".

"Мы помогаем им посредством гуманитарной помощи, как только можем", - сказал американский лидер.

"Люди в Венесуэле умирают от голода. У них нет воды. У них есть нефть, но не вода", - добавил Трамп.

При этом президент США отметил, что поднял тему Венесуэлы почти с каждым лидером во время встреч "на полях" G20 в Осаке.

1тэ др

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