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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 9:49 18.10.2018 - 09:49

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов США в очередном полугодовом докладе о валютной политике основных стран-партнеров воздержалось от того, чтобы заклеймить Китай в качестве "валютного манипулятора", но подвергло критике его курсовую политику.

В тексте документа Минфин выражает опасения в связи с ослаблением юаня, якобы создающим преимущества для китайского экспорта. Ведомство объявило, что продолжит отслеживать валютную политику КНР.

Ни один из основных торговых партнеров США не был назван "валютным манипуляторам" в октябрьской версии доклада. В списке партнеров, к которым у США есть также претензии в связи с их валютной и торговой политикой, находятся Япония, Южная Корея, Индия, Германия и Швейцария.

В докладе Минфина констатируется, что ослабление юаня может увеличить торговый профицит Китая в отношениях с США. В сентябре это положительное сальдо достигло рекорда. Вместе с тем Вашингтон признал, что прямые интервенции Народного банка Китая (НБК, центробанк) были ограниченными в этом году.

"Особую обеспокоенность вызывают отсутствие прозрачности валютной политики Китая и недавнее ослабление его валюты", - приводятся в сообщении Минфина слова главы ведомства Стивена Мнучина.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании в 2016 году обещал официально признать, что Китай манипулирует курсом юаня, чтобы использовать это как основание для введения различных заградительных мер против китайских товаров. Однако после избрания он выбрал несколько другую тактику, применяя ввозные пошлины в отношении Китая.

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