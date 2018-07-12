США выразили поддержку Греции после решения о высылке российских дипломатов
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Вашингтон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - США считают правильным решение Греции выслать двух российских дипломатов и запретить въезд на территорию государства еще двум, сообщает в четверг в Twitter представитель американского госдепартамента Хизер Нойерт.
"Греция выслала двух российских представителей и запретила въезд двум другим за попытку вмешаться в политику Греции", - написала она в Twitter.
"Мы поддерживаем Грецию, защищающую свой суверенитет. Россия должна прекратить свое дестабилизирующее поведение", - добавила Х.Нойерт.
В среду газета "Катимерини" сообщила о решении Афин выслать двух российских дипломатов, еще двум запрещен въезд в страну, их обвинили во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях в отношении национальной безопасности греческого государства.
По данным издания, Афины обвиняют российских дипломатов в попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников, в том числе в том, что касается такой чувствительной внутренней проблемы, как соглашение между Грецией и бывшей югославской республикой Македонией вокруг названия этого соседнего государства.
В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов из Греции повлечет за собой зеркальные последствия и не привнесет позитива в двусторонние отношения Москвы и Афин.
1эф во др
Интерфакс