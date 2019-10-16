Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 0:19

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования Японии в связи с тайфуном "Хагибис", в результате которого погибло 74 человека.

"От имени американского народа мы выражаем нашему другу и союзнику Японии наши глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей и ущербом, причиненными тайфуном "Хагибис"", - говорится в сообщении Помпео, распространенном госдепом.

"Мы поддерживаем народ Японии в это трудное время и выражаем наши искренние надежды на быстрое восстановление Японии после этой катастрофы", - добавил госсекретарь.

Тайфун "Хагибис" принес мощные ветры и сильный дождь, которые повредили 73 дамбы на реках по всей стране. Чиновники говорят, что во многих районах выпало до 40% годовой нормы осадков за два дня.

Более 13тыс. домов были затоплены и более 1 тыс.100 были частично разрушены. Сильный дождь вызвал более 100 оползней по всей стране. Около 12 тыс. домов по-прежнему остаются без электричества или воды.

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