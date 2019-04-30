Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 15:31

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - США выступают в поддержку действий лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, направленных на смещение нынешних властей Венесуэлы, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня временный президент (Венесуэлы - ИФ) Хуан Гуайдо объявил о начале операции "Свобода". Администрация США полностью поддерживает венесуэльский народ в его стремлении к свободе и демократии. Демократию нельзя победить", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в пятницу Х.Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

1аю ар

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