Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 17:11 03.10.2018 - 17:11

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - США прекращают действие договора о дружбе с Ираном от 1955 года, заявил в ходе пресс-конференции госсекретарь США Майк Помпео.

"Я объявляю, что США выходят из договора о дружбе с Ираном от 1955 года", - сказал М.Помпео.

Соглашение 1955 года закрепляло правовой принцип наибольшего благоприятствования в отношении физических и юридических лиц с обеих сторон, а также было направлено на укрепление торговых связей между двумя странами. В Тегеране настаивают, что санкции, восстановленные Соединенными Штатами, нарушают этот правовой принцип.

ПОСЛЕДУЕТ

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line