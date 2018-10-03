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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 20:05 03.10.2018 - 20:05

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду объявил о выходе Вашингтона из Факультативного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года в связи с разногласиями с палестинцами о статусе Иерусалима.

"В дополнение к выходу из договора о дружбе (с Ираном - ИФ), я объявляю о решении президента (США Дональда Трампа - ИФ), согласно которому США выйдут из Факультативного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о дипломатических сношениях", - заявил в среду Дж.Болтон в ходе брифинга в Белом доме.

Он пояснил, что это решение принято американским президентом "в связи с иском, поданным (в Международный суд ООН - ИФ) так называемым государством Палестина, которое считает США ответчиком и пытается оспорить перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим".

В конце прошлого месяца палестинская сторона направила иск в Международный суд ООН с намерением оспорить перенос американского посольства в Иерусалим, который Израиль считает своей столицей, а палестинцы рассчитывают на то, чтобы этот город стал столицей будущего государства Палестина.

Авторы иска ссылаются на факультативный протокол к конвенции, согласно которому, страна обязана размещать свое диппредставительство в том или ином государстве на территории этого государства. Таким образом, авторы иска требуют, чтобы Международный суд "предписал Соединенным Штатам Америки перенести свою дипломатическую миссию из Иерусалима".

Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим был одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, которое тот выполнил в мае этого года.

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