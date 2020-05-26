Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 23:28

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом Вашингтон может принять до конца этой недели, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Кое-что вы услышите до конца этой недели, я полагаю, это будет мощно", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможных санкциях в отношении Китая. При этом он не уточнил, что речь идет именно о санкциях.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон осуждает намерение Пекина принять этот новый закон, считая инициативу серьезнейшим ударом по автономии этого специального административного района. В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригрозил Китаю санкциями, если Пекин примет меры по "захвату" Гонконга, используя новый закон.

1ар бп

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