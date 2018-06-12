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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 11:56 12.06.2018 - 11:56

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - США сотрудничают с Южной Кореей, Японией и Китаем в вопросах, касающихся денуклеаризации Корейского полуострова, заявил президент Дональд Трамп.

"Мы работаем совместно с Южной Кореей, Японией. Мы работаем и с Китаем, в меньшей степени, но работаем с Китаем", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции в Сингапуре по итогам саммита США-КНДР.

Он отметил, что по возвращении в Вашингтон свяжется по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И приветствовал саммит США-КНДР, подчеркнув его важнейшее значение для денуклеаризации и обеспечения мира на Корейском полуострове. Тот факт, что стороны смогли "сесть вместе и вести равноправные переговоры имеет важнейшее позитивное значение, является шагом в направлении формирования новой истории", заявил Ван И журналистам.

В то же время он подчеркнул, что главным вопросом для решения ядерной проблемы полуострова является обеспечения безопасности. "Решение ядерного вопроса, с одной стороны - это, конечно, денуклеаризация, полная денуклеаризация. В то же время, необходим консенсус по вопросу о создании механизма обеспечения мира, который предпринимал бы практические меры, и снял бы соответствующие озабоченности Северной Кореи", сказал Ван И.

Гк яч

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