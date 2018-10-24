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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 13:51 24.10.2018 - 13:51

Баку. 24 октября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Соединенные Штаты в настоящее время не планирует вводить дополнительные санкции против России, заявил в среду советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

"США не рассматривают на данный момент введение дополнительных санкций против РФ", - сказал Дж.Болтон на пресс-конференции в Баку.

По его словам, последние санкции против России США ввели четыре месяца назад в связи с "делом Скрипалей".

"На практике США вводят дополнительные санкции по истечении шести месяцев. Санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем возможность дополнительных санкций в отношении РФ", - сказал Дж.Болтон.

Аз вш

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