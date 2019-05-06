Хельсинки. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что Вашингтон усиливает свое военное присутствие в Арктическом регионе в ответ на "дестабилизирующие" действия России.
"В ответ на дестабилизирующую активность России мы проводим военные учения, наращиваем присутствие наших сил, восстанавливаем наш флот ледоколов", - сказал М.Помпео, выступая на пресс-конференции в Финляндии.
Он отметил, что США, кроме того, активно контактируют с союзниками по ситуации в Арктике.
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