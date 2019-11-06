Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 1:14

Вашингтон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Руководители ряда американских силовых ведомств выступили с совместным заявлением, в котором Россия, Китай и Иран, которые названы "противниками", обвиняются в стремлении вмешаться в американские президентские выборы 2020 года.

"Наши противники хотят подорвать наши демократические институты, повлиять на общественное мнение и государственную политику. Россия, Китай, Иран и другие иностранные злоумышленники будут стремиться вмешаться в процесс голосования или повлиять на восприятие избирателей", - предупреждают они.

Как говорится в заявлении, "противники могут пытаться достичь своих целей с помощью различных средств, включая кампании в социальных сетях, путем операций по распространению дезинформации, или разрушительных кибератак на государственную и местную инфраструктуры".

В то же время в заявлении признается, что "в настоящее время нет доказательств компромисса или нарушения избирательной инфраструктуры, которые позволили бы противникам предотвратить голосование, изменить подсчет голосов или нарушить возможность подсчета голосов".

Тем не менее, в нем граждане Америки призываются "сообщать о любой подозрительной деятельности".

"В прошлых избирательных циклах сообщения американцев о подозрительной деятельности давали ценную информацию, которая сделала наши выборы более безопасными. Величайшим средством борьбы с этими угрозами являются усилия всего общества", - подчеркнули чиновники.

Заявление подписали генеральный прокурор Уильям Барр, министр обороны Марк Эспер, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Кевин Макалинан, исполняющий обязанности директора Национальной разведки Джозеф Магуайр, директор ФБР Кристофер Рей, глава Киберкомандования ВС США и директор АНБ генерал Пол Накасоне, директор Агентства кибербезопасности Кристофер Кребс.

1гк бм

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