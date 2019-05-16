Вашингтон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Власти США в рамках действия "закона Магнитского" внесли в санкционные списки пять граждан РФ, а также специальное подразделение СОБР "Терек".

В частности, в список лиц, подпавших под санкции, включен командир СОБРа "Терек" Абузайд Висмурадов.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1аю ар де

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта