Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 21:14

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Вашингтон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Власти США в рамках действия "закона Магнитского" внесли в санкционные списки пять граждан РФ, а также специальное подразделение СОБР "Терек", свидетельствуют данные Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

В частности, в список лиц, подпавших под санкции, включен командир СОБРа "Терек" Абузайд Висмурадов.

Также санкции введены против бывшего начальника исправительной колонии № 7 Сергея Коссиева, Геннадия Карлова, Руслана Геремеева и Елены Трикули.

"Минфин продолжает призывать к ответу тех, кто причастен к задержанию, пыткам или убийству Сергея Магнитского, что является частью борьбы с нарушениями прав человека в России", - приводятся в сообщении Минфина США слова замглавы ведомства по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигала Манделькера.

"Мы рассчитываем на то, что все виновные в зверских преступлениях в России, в том числе связанных с делом об убийстве Бориса Немцова и издевательствами над представителями ЛГБТ-сообщества в Чечне будут привлечены к ответственности", - отмечает он.

В Минфине пояснили, что внесли в "черный список" Геремеева за то, что он, действуя, по мнению американской стороны, "в интересах главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова", якобы был замешан в "серьезных нарушениях международной признанных прав человека". По данным ведомства, Геремеев - бывший заместитель командира батальона "Север" и сотрудник личной охраны Кадырова, и при этом российскому следствию ранее дважды не удавалось выдвинуть против него обвинения в предполагаемой организации убийства Бориса Немцова в 2015 году.

Другой фигурант списка Коссиев 16 января был приговорен к 2,6 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на госслужбе сроком на три года. Бывший начальник колонии признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 и ч.1 ст.286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий.

В колонии №7, которой руководил Кассиев, отбывал срок экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский.

В OFAC также заявили об ответственности еще одного фигуранта списка Висмурадова за "грубые нарушения признанных на международном уровне прав человека".

Там утверждают, что, будучи командиром спецподразделения СОБР "Терек" в Чечне, Висмурадов руководил операцией, в рамках которой проводились незаконные задержания людей "на основании их фактического или предполагаемого отношения к сообществу ЛГБТ".

"Елена Трикуля включена в санкционный список за участие в сокрытии юридической ответственности в связи с задержанием, пытками или смертью Сергея Магнитского. Будучи следователем Следственного комитета, Трикуля не приняла во внимание ходатайство о начале уголовного расследования в отношении ответственных за незаконное задержание и смерть Магнитского и подписала отказ от него", - говорится в сообщении.

Геннадию Карлову вменяется "участие в попытках сокрытия юридической ответственности в связи с задержанием, пытками или смертью Магнитского", которые он якобы совершал, будучи заместителем руководителя подразделения Следственного комитета.

В США "закон Магнитского", названный в честь скончавшегося в следственном изоляторе в 2009 году российского юриста Сергея Магнитского, был подписан экс-президентом Бараком Обамой в 2012 году, он позволяет вводить санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека.

В 2016 году конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в основе так называемого "акта Магнитского", предусматривающего пакет антироссийских санкций, лежат политические игры.

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