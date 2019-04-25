Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 22:11

Нью-Йорк (ООН). 25 апреля. ИНТЕРФАКС - России, если она заинтересована в судьбе русскоговорящего населения Украины, следует воспользоваться нынешним моментом и начать переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и с избранным президентом Владимиром Зеленским, заявил в четверг и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.

"Если бы Россия была действительно заинтересована в благополучии русскоговорящего населения Украины, она бы использовала этот момент, чтобы задать новое направление для российско-украинских отношений и пыталась бы работать с президентом Украины (Петром - ИФ) Порошенко и его правопреемником (Владимиром Зеленским - ИФ) в целях продвижения мира", - сказал Дж.Коэн, выступая на заседании Совбеза ООН.

"И президент Порошенко, и президент Зеленский подтвердили, что считают минские договоренности лучшим средством для завершения конфликта на востоке Украине", - отметил он.

Дж.Коэн указал на то, что решение России об облегчении получения гражданства для жителей Донбасса, напротив, "подрывает принципы, на которых основываются минские договоренности".

"Российское решение подрывает принципы, на которых основываются минские договоренности. Донбасс - это неотъемлемая часть Украины, и украинское правительство должно вернуть себе контроль над этими территориями", - подчеркнул он.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как отмечается в указе, рассмотрение заявлений о приеме в гражданство указанных лиц "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

Гражданство будет предоставляться со дня принятия решения о приеме в гражданство в установленном порядке.

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