Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - США в январе снизили импорт нефти из России по сравнению с предыдущим месяцем в 1,7 раза - до менее 3 млн баррелей (95 тыс. б/с), свидетельствуют последние данные статистики Минэнерго США.

По сравнению с январем прошлого года импорт США российской нефти уменьшился на 10%.

В то же время США снизили импорт нефти из Саудовской Аравии на 11,5% в январе по сравнению с предыдущим месяцем - до 12,423 млн баррелей (401 тыс. б/с). При этом данный показатель в 1,8 раза меньше в сравнении с показателем января 2019 года (22 млн баррелей, или 711 тыс. б/с).

В целом импорт нефти США из стран ОПЕК в отчетном месяце упал в 1,5 раза - до 27 млн баррелей (873 тыс. б/с). Так, США в январе перестали импортировать нефть из Алжира (по сравнению с 341 тыс. баррелей в декабре 2019 г.) и Анголы (341 тыс. баррелей). Объемы нефти из Ирака сократились на 22% - до 9,3 млн баррелей, из Нигерии - в 2,5 раза, до 1,9 млн баррелей. В то же время импорт из Ливии в январе увеличился вдвое к предыдущему месяцу и составил 2 млн баррелей.

В январе 2019 года объем импортируемой из стран ОПЕК нефти был в 2,6 раза больше - 70,5 млн баррелей.

Всего по итогам января США импортировали 265,7 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, из которых 198,6 млн баррелей нефти (против 211,7 млн баррелей в декабре 2019 г.).

При этом в апрельском прогнозе Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщается, что США рассчитывают на возвращение страны к статусу нетто-импортера нефти и нефтепродуктов в третьем квартале 2020 года и на сохранение этого статуса в течение нескольких месяцев. "Ожидается, что импорт нефти увеличится, поскольку по мере сокращения добычи нефти в США будет доступно меньше баррелей для экспорта", - говорится в отчете.

Йм аш *

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