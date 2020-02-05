Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 1:02

Вашингтон. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США сообщил, что помимо сотрудников официальных американских учреждений и компаний готов за отдельную плату эвакуировать из пораженного коронавирусом китайского города Уханя (провинция Хубэй) желающих вернуться на родину граждан США.

"Госдепартамент может организовать дополнительные эвакуационные рейсы для частных граждан США на возмездной основе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Рейсы запланированы на вылет из международного аэропорта Уханя 6 февраля 2020 года.

Госдеп отметил: "если вы или ваши ближайшие родственники заинтересованы в том, чтобы вылететь этими рейсами, пожалуйста, немедленно напишите нам по электронной почте".

Ранее сообщалось, что около 200 американцев уже вывезены из Китая, в среду планируется эвакуировать еще более 500 человек, все прибывающие помещаются на карантин под наблюдение медиков.

1гк мк

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!