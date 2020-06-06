Этот контент был опубликован 6 июня 2020 г. 19:31

Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - США, несмотря на сложности в отношениях с Москвой, не откажутся помочь России в ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске, заявил в субботу госсекретарь США Майк Помпео.

"Печально слышать о разливе топлива в Норильске, Россия. Несмотря на наши разногласия, США готовы содействовать России в устранении (последствий - ИФ) этой катастрофы для окружающей среды и предложить нашу техническую экспертизу", - написал Помпео в Twitter.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По информации Росприроднадзора, разлилось порядка 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. 3 июня разлив топлива в Норильске объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

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