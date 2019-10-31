Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 11:01

Брюссель. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты повторили свою просьбу к Бельгии и другим европейским странам о репатриации своих граждан воевавших на стороне ИГИЛ (запрещенной в РФ организации) и их семей из северной Сирии.

В интервью газате "Суар", опубликованном в четверг, американский посол в Бельгии Рональд Гидвиц сказал, что США помогут в этом материально и юридически.

Посол добавил, что США уже допросили 50 бельгийских боевиков, воевавших в Сирии.

"Если Бельгия серьезно отнесется к репатриации, мы будем рады поделиться этими показаниями", - сказал он.

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