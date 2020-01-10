Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 14:51

Киев. 10 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Госсекретарь Майк Помпео в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил: США готовы предложить свою помощь и поддержку в проведении расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране.

"Поговорил с президентом Украины Зеленским, чтобы выразить мои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагического крушения рейса 752 "Украинских международных авиалиний". Мы - с Украиной, и готовы предложить нашу поддержку и помощь в проводимом расследовании", - написал Помпео в своем Twitter в пятницу.

Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что разведка США пришла к выводу, что украинский пассажирский самолет, разбившийся близ Тегерана, был сбит двумя ракетами иранского комплекса SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства "Тор-М1").

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