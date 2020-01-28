Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 2:39

Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - США следят за ситуацией на северо-западе Сирии и призывают к немедленному прекращению огня, сообщает Госдепартамент.

"США с глубокой озабоченностью следят за ситуацией на северо-западе Сирии, где объединенные силы России, иранского режима, "Хезболлы" и режима Асада, как сообщается, проводят широкомасштабное наступление на население провинций Идлиб и западной части Алеппо", - говорится в сообщении госсекретаря США Майка Помпео, распространенного госдепом.

"Эти силы, как сообщается, проводят неизбирательные воздушные бомбардировки и наземные атаки, в результате которых тысячи гражданских лиц оказались под обстрелом в Маарет-Эн-Нумане, и им некуда бежать. В других районах десятки тысяч людей, как сообщается, покидают свои дома", - заявил он.

По его словам, "дестабилизирующие действия" России, иранского режима, "Хезболлы" и режима Асада прямо препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии, предусмотренного резолюцией 2254 Совбеза ООН.

"Соединенные Штаты осуждают эти неоправданные нападения на население северо-западной Сирии. Мы призываем к немедленному прекращению огня и полному доступу гуманитарных организаций в пострадавшие районы. (...) Соединенные Штаты готовы предпринять самые решительные дипломатические и экономические действия против режима Асада и любого государства или индивидуума, которые поддерживают его жестокие планы", - добавил Помпео.

1вз тг

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