Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 20:17

*** Но русские должны уйти из Венесуэлы

Вашингтон. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США всегда ищут возможности наладить контакт с Россией и определить сферы взаимовыгодного сотрудничества.

"Президент однозначно заявлял, что мы всегда ищем и всегда искали способы определить сферы для сотрудничества с Россией. Сферы, где наши интересы совпадают", - сказал М.Помпео журналистам в понедельник.

М.Помпео напомнил, что, когда он возглавлял ЦРУ, управление успешно сотрудничало с российской стороной в противодействии терроризму.

"Но как президент уже заявлял, русские должны уйти из Венесуэлы", - вместе с тем отметил он.

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