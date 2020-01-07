Этот контент был опубликован 7 января 2020 г. 15:48

Вашингтон. 7 января. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне готовятся к возможному ответу Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани, в частности, к попыткам покушения на жизни американских высокопоставленных военнослужащих, сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, предупреждения получили корабли в регионе Ближнего Востока. По словам одного из источников, в Вашингтоне ожидают крупную атаку в ближайшие день или два.

"Также американские официальные лица осведомлены о том, что Иран может попытаться совершить атаку на высокопоставленного американского руководителя или военного командира", - сообщает AP.

Согласно информации другого официального лица, Иран рассредоточил свои корабли. И, хотя цель этого решения пока неясна, корабли могут быстро перейти в атаку, указывает AP.

Тем не менее, несмотря на то, что американские разведслужбы не проясняют, будут ли действия Ирана направлены на укрепление защиты или же, наоборот, в Тегеране готовятся к нападению, США продолжают укреплять свои позиции, отмечает AP.

Так, США усилили защиту своих сил, в частности, в Ираке. По данным источников агентства, некоторое число американских солдат передислоцировали из Кувейта в Ирак. Также американские военные приостановили тренировочный процесс, чтобы сфокусироваться на обороне.

В пятницу минувшей недели стало известно о гибели в Багдаде командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Трамп накануне в очередной раз пообещал "серьезное возмездие", если Тегеран начнет атаки, чтобы отомстить за убийство Сулеймани.

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