Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 2:34

Вашингтон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Решение об ответных мерах на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке будет принято на основании полной оценки ситуации, заявил сенатор Марк Рубио.

"Мне сообщили о прямых атаках КСИР (Корпус стражей исламской революции - ИФ) с применением баллистических ракет против двух баз в Ираке, где размещены силы коалиции. Проводится полная оценка ситуации, чтобы определить соответствующе ответные меры", - написал Рубио в твиттере.

В то же время, председатель Комитета по международным отношениям Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгел считает, что администрация США должна принять меры по снижению напряженности в отношениях с Ираном.

В эфире телеканала CNN Энгел сказал, что Соединенные Штаты "не могут попасть в эпицентр полномасштабной войны", и никто не стремится к ее развязыванию.

Сенатор-демократ Эд Марки через твиттер обвинил президента Дональда Трампа в "безразличии" к жизням американских граждан за рубежом, которым угрожает опасность в случае обострения конфликта с Ираном. Он потребовал, чтобы Трамп "получил разрешение Конгресса на применение военной силы" в отношении Ирана.

КСИР сообщил в ночь на среду, что по американским венным базам в Ираке были нанесены ракетные удары. Акция, названная "Мученик Сулеймани", была осуществлена в ответ на гибель 3 января в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что в ночь на среду Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Он отметил, что "около 17:30 (23:30 мск вторника) Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США в и коалиции в Ираке".

"Совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана", добавил Хоффман.

Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

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