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Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Минфин США работает над документом, предусматривающим запрет покупки фирм, обладающих "промышленно значимыми технологиями", компаниями, 25% и более акций которых принадлежат китайским собственникам, сообщила газета Wall Street Journal.

Кроме того, министерство торговли и Совет национальной безопасности предлагают ужесточить контроль над закупками Китаем товаров высоких технологий.

Как отмечает издание, запрет на китайские инвестиции в американские компании и предприятия ознаменует новый виток торгового конфликта президента Дональда Трампа с Китаем.

США объявили о введении 25% налога на ввоз китайских товаров общей стоимостью $50млрд, и угрожают дальнейшим расширением списка китайского экспорта.

Новые таможенные пошлины на перечень из более чем 800 товаров на сумму в $34 млрд начнут взиматься уже с 6 июля.

Белый дом заявил, что проведет консультации относительно тарифов на остальные импортируемые из Китая товары на сумму еще в $16 млрд.

Китай уже объявил о введении ответных мер. Пекин решил обложить 659 американских товаров пошлинами в те же 25%. Общая стоимость американских товаров, которых затронет этот шаг, также оценивается в $50 млрд.

Еще до того как Китай объявил об этом решении, Д.Трамп предупредил, что если Пекин примет зеркальные меры, то США лишь вновь увеличат пошлины.

1гк ки

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Интерфакс