Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 17:50

Нью-Йорк (ООН). 10 апреля. ИНТЕРФАКС - США работают над проектом резолюции СБ ООН, признающим законным правительство лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, заявил в среду вице-президент США Майк Пенс.

"США готовят проект резолюции, который признает законным правительство временного президента Хуана Гуайдо", - сказал М.Пенс, выступая на заседании СБ ООН.

"Мы призываем всех членов СБ ООН и всех членов ООН поддержать эту резолюцию", - отметил вице-президент США.

Он указал, что "ООН должна поддерживать народ Венесуэлы", который пытается "восстановить свободу и демократию".

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок в свою очередь заявил, что ситуация в Венесуэле представляет "очень серьезную гуманитарную проблему".

"Число людей, которым нужна помощь, огромно и продолжает расти", - сказал он в СБ ООН.

Х.Гуайдо в январе объявил себя временным президентом Венесуэлы. США стали одной из первых стран, признавших его. В общей сложности, примеру США последовали более 50 стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать свой пост. Он называет Х.Гуайдо узурпатором.

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