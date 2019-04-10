Нью-Йорк (ООН). 10 апреля. ИНТЕРФАКС - США работают над проектом резолюции СБ ООН, признающим законным правительство лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, заявил в среду вице-президент США Майк Пенс.
"США готовят проект резолюции, который признает законным правительство временного президента Хуана Гуайдо", - сказал М.Пенс, выступая на заседании СБ ООН.
"Мы призываем всех членов СБ ООН и всех членов ООН поддержать эту резолюцию", - отметил вице-президент США.
Он указал, что "ООН должна поддерживать народ Венесуэлы", который пытается "восстановить свободу и демократию".
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок в свою очередь заявил, что ситуация в Венесуэле представляет "очень серьезную гуманитарную проблему".
"Число людей, которым нужна помощь, огромно и продолжает расти", - сказал он в СБ ООН.
Х.Гуайдо в январе объявил себя временным президентом Венесуэлы. США стали одной из первых стран, признавших его. В общей сложности, примеру США последовали более 50 стран.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать свой пост. Он называет Х.Гуайдо узурпатором.
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