Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне осознают, что Договор по открытому небу важен союзникам и партнерам США в Европе, и, если бы не они, то Соединенные Штаты вышли из этого договора уже давно, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

"Мы понимаем, что многие из наших союзников и партнеров в Европе все еще ценят Договор, и мы благодарны за содержательную обратную связь, которую они нам дали по этому вопросу... Если бы не ценность, которую они придают Договору об открытом небе, мы, вероятно, уже давно бы вышли из него", - говорится в заявлении Помпео, текст которого распространил госдеп.

В нем подчеркивается, что США, тем не менее, не хотят "увековечивать проблемы Договора" просто для того, чтобы "поддерживать пустой фасад сотрудничества с Москвой".

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор являемся бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие Государства-участники о таком уведомлении.

В случае, если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.

1эф во бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции