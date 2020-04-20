Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 9:34

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти США дадут американским компаниям отсрочку на 90 дней для уплаты пошлин на импорт множества товаров, что должно высвободить средства бизнесу, столкнувшемуся с серьезными проблемами в условиях пандемии коронавируса.

"Это защитит рабочие места в США и поможет бизнесу пройти через временные трудности", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Как говорится в сообщении Таможенно-пограничной службы США, отсрочку получат импортеры, которые смогут подтвердить, что оказались в "тяжелом финансовом положении". Это компании, операции которых были полностью или частично приостановлены в марте и апреле в результате введенных властями США ограничений с целью сдерживания распространения коронавируса, при снижении валового дохода до уровня на 60% ниже того же периода предыдущего года.

Отсрочка не касается антидемпинговых или компенсационных пошлин. Таким образом, решение американских властей не предполагает смягчения пошлин на китайские товары, на сталь и алюминий, а также повышенных тарифов, введенных на европейские самолеты в связи с продолжающимся спором США и ЕС относительно субсидирования авиастроительных компаний, сообщает агентство Bloomberg.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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