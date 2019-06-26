Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 17:53

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - США в любой момент согласятся на участие палестинцев в экономической части плана Вашингтона по ближневосточному урегулированию, заявил советник президента США Джаред Кушнер.

"Мы собираемся оставаться оптимистами. Мы постоянно оставляем дверь открытой (для палестинцев - ИФ)", - приводят западные СМИ его слова по завершении двухдневной конференции в Манаме.

"Если они на самом деле хотят сделать жизнь своего народа лучше, то у нас есть рамочная программа, в которой они могут участвовать и постараться достичь (цели улучшить жизнь - ИФ)", - отметил Кушнер.

Он подчеркнул, что экономическую и политическую части плана США готовили разные люди, и что Вашингтон обнародует политическую составляющую его программы "в подходящее время".

По словам Кушнера, "(США - ИФ) думали, что важно обозначить экономическое видение прежде, чем политическое".

Советник также заявил, что палестинские власти оказались неспособны помочь своему народу. Кушнер отметил, что "(палестинское - ИФ) руководство занималось лишь обвинениями в адрес Израиля и всех остальных".

Американский экономический план на сумму примерно в $50 млрд предлагает в течение 10 лет реализовать инвестиции в проекты в Ливане стоимостью $6,3 млрд, на западном берегу реки Иордан - за $27,5 млрд, а также за $9,1 млрд в Египте и за $7,4 млрд в Иордании. Речь идет о проектах, так или иначе связанных с палестинцами и с помощью им.

Однако палестинцы раскритиковали данный план. Так, в среду Организация освобождения Палестины распространила заявление, в котором говорится, что Белый дом пытается продать "мираж экономического процветания", который, тем не менее, только продлит зависимость палестинцев от иностранных средств.

Палестинцы раскритиковали и проходившую в Бахрейне конференцию, которую организовали США. Они назвали ее "прикрытием" для намерений Израиля по заселению Западного берега реки Иордан.

Также тысячи палестинцев в секторе Газа вышли на акцию протеста против этой конференции.

1аю ар

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