Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 20:16

Вашингтон. 13 января. ИНТЕРФАКС - Американские военные подтвердили, что ранее в январе их проинформировали об иранском ударе по базам в Ираке за несколько часов до него, сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, у военнослужащих было два часа на то, чтобы укрыться в убежищах или покинуть территорию базы.

"Самым худшим сценарием, который был нам озвучен, что, возможно, будет ракетная атака. Поэтому мы были предупреждены", - цитирует агентство слова подполковника Антуанетт Чейз, которая командует американским контингентом на базе Айн аль-Асад.

По ее словам, в 23:30 6 января она отдала приказ военнослужащим, находившимся на авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака, идти в укрытия. Атака началась в 1:35 и продолжалась почти два часа, отмечает агентство.

Ни один из американских военнослужащих не пострадал при атаке. Однако, по словам представителя сил международной коалиции в Ираке и Сирии, полковника Майлза Кэггинса, нескольким солдатам была оказана медицинская помощь, поскольку они получили сотрясение мозга из-за взрывов. Он отметил, что военнослужащие получили ранее уведомление о ракетном ударе благодаря системам предупреждения.

На прошлой неделе иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

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