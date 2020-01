*** Пять компаний - из КНР

Вашингтон. 23 января. ИНТЕРФАКС - Власти США пополнили санкционные списки, связанные с Ираном, еще двумя физическими лицами и шестью компаниями, не относящимися к юрисдикции Тегерана.

Об этом свидетельствует обнародованный в четверг документ OFAC (Office of Foreign Assets Control) - подразделения Минфина США, отвечающего за правоприменение в области санкций.

В частности, под санкции попали один гражданин Ирана и один КНР. Также в санкционные списки включены одна компания из ОАЭ - Beneathco DMCC , и пять из Китая - Jiaxiang Industry Hong Kong Limited, Peakview Industry Co. Limited, Sage Energy HK Limited, Shandong Qiwangwa Petrochemical Co. и Ltd. Triliance Petrochemical Co. Ltd.

