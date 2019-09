Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - США вводят санкции в отношении китайских компаний и физлиц за транспортировку нефти из Ирана, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео на встрече, организованной некоммерческой организацией United Against Nuclear Iran.

"Сегодня мы вводим санкции против определенных китайских компаний за целенаправленную транспортировку нефти из Ирана, что противоречит санкциям США", - заявил Помпео.

"Также важно, что мы вводим санкции в отношении исполнительных директоров этих компаний", - отметил он.

Он предупредил, что США будут и впредь ужесточать санкции против Ирана и "наказывать за любое нарушение санкций" Вашингтона.

Ранее Минфин США обнародовал пресс-релиз с перечнем лиц и структур, подпавших под американские санкции: пять граждан КНР, а также шесть компаний - Сhina Сoncord Petroleum Co., Limited; Сosco Shipping Tanker (Dalian) Co., ltd; Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman and Ship Management Co., ltd.; Kunlun Holding Company ltd.; Kunlun Shipping Company Limited; Pegasus 88 Limited.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране. В частности, 20 сентября США объявили о введении санкций в отношении Центробанка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.

Так, Минфин США утверждает, что "Центральный банк Ирана снабжал миллиардами долларов Корпус Стражей Исламской революции (КСИР), спецназ "аль-Кодс" и близкую к ним ливанскую шиитскую вооруженную группировку "Хезболла".

