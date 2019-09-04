Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 17:13

Вашингтон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Минфин США в среду объявил, что вносит в санкционные списки, связанные с Ираном, 16 компаний и 9 физических лиц, а также 6 танкеров.

Согласно пресс-релизу ведомства, санкции вводятся в связи с причастностью этих структур и лиц, по версии Вашингтона, к террористической деятельности.

Попавшие под санкции компании зарегистрированы в Иране, Ливане, Сирии, ОАЭ, Индии, Сингапуре, а физические лица являются гражданами Ирана, Индии и Ливана.

Среди танкеров, оказавшихся под санкциями, четыре ходят под флагом Ирана. Еще один - под флагом Панамы, и еще - Федерации Сент-Китс и Невис.

1аю бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!