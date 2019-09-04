Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 18:17

***Санкции нацелены против судов, связанных с КСИР и спецподразделением "Аль-Кудс"

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Вашингтон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Минфин США в среду объявил, что вносит в санкционные списки, связанные с Ираном, 16 компаний и 9 физических лиц, а также 6 танкеров.

Согласно пресс-релизу ведомства, санкции вводятся в связи с причастностью этих структур и лиц, по версии Вашингтона, к террористической деятельности.

Попавшие под санкции компании зарегистрированы в Иране, Ливане, Сирии, ОАЭ, Индии, Сингапуре, а физические лица являются гражданами Ирана, Индии и Ливана.

Среди танкеров, оказавшихся под санкциями, четыре ходят под флагом Ирана. Еще один - под флагом Панамы, и еще - Федерации Сент-Китс и Невис.

В заявлении Минфина, обнародованном по поводу санкций, уточняется, что всего ведомство установили связи между 11 танкерами и попавшими в санкционные списки компаниями и физическими лицами. Так, шесть судов были добавлены в санкционные списки, а еще пять относятся к сфере применения вторичных санкций.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США предприняло действия против масштабной судовой транспортной сети, которая управляется и получает финансовую поддержку со стороны (спецподразделения -ИФ) "Аль-Кудс" из Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР - ИФ), и их террористического ставленника - движения "Хезболла", - говорится в заявлении.

В Минфине пояснили, что благодаря транспортировке нефти на этих судах - стоимостью в сотни миллионов долларов - КСИР и "Аль-Кудс" могли поддерживать правительство Сирии, "Хезболлу" и "другие незаконные силы".

"Наши действия, предпринятые за последние две недели, должны послужить решительным предупреждением любому, кто рассматривает возможность сотрудничать с "Аль-Кудс" в поставках нефти - (за этими действиями - ИФ) последуют быстрые последствия", - цитируются в заявлении слова главы Минфина США Стивена Мнучина.

По версии Минфина, только за одну весну 2019 года "Аль-Кудс" и КСИР наняли более десятка судов для транспортировки примерно 10 млн баррелей нефти - в основном, для правительства Сирии; продажа этих партий нефти позволила заработать заинтересованным сторонам свыше $500 млн.

В свою очередь на брифинге в госдепе в среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США предпринимают меры против активности КСИР и группировок, которые получают поддержку КСИР.

Он утверждал, что "КСИР готовит, спонсирует и снабжает всем необходимым подконтрольные ему силы по всему Ближнему Востоку", которые нужны Ирану, "чтобы расширять границы революционного режима, а также сеять хаос и межконфессиональное насилие".

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