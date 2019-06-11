Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 19:29

Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Власти США во вторник пополнили санкционные списки по Сирии тремя сирийскими гражданами и 13 юридическими лицами, говорится в пресс-релизе Минфина США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции в отношении 16 частных лиц и структур, связанных с международной сетью, которая приносит прибыль режиму (президента Сирии Башара - ИФ) Асада", - говорится в документе.

Санкции введены в отношении компаний из Сирии, Ливана и ОАЭ, включая телеканал Lana TV.

В частности, под санкциями оказались "сирийский олигарх" Самер Фоз и связанные с ним компании.

"Самер Фоз, его родственники и его бизнес-империя превратили жестокости сирийского конфликта в прибыльное предприятие. Этот сирийский олигарх прямо поддерживает убийственный режим Асада и строит дорогую недвижимость на землях, украденных у тех, кто бежал от жестокости (сирийских властей - ИФ)", - приводятся в заявлении слова заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигала Манделкера.

1аю ар

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