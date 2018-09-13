США добавили еще одну российскую компанию в санкционные списки по Северной Корее

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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 16:18 13.09.2018 - 16:18

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Администрация США внесла российскую компанию Volasys Silver Star из Владивостока в санкционные списки против КНДР, говорится в заявлении на сайте Минфина США. Также в списки внесены один гражданин КНДР и одна китайская компания. 1аю ки Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс