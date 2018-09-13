США добавили еще одну российскую компанию в санкционные списки по Северной Корее
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Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Администрация США внесла российскую компанию Volasys Silver Star из Владивостока в санкционные списки против КНДР, говорится в заявлении на сайте Минфина США.
Также в списки внесены один гражданин КНДР и одна китайская компания.
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Интерфакс