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Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Администрация США внесла российскую компанию Volasys Silver Star из Владивостока в санкционные списки против КНДР, говорится в заявлении на сайте Минфина США.

Также в списки внесены один гражданин КНДР и одна китайская компания.

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Интерфакс