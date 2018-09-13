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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 16:52 13.09.2018 - 16:52

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Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Администрация США внесла российскую компанию Volasys Silver Star из Владивостока в санкционные списки против КНДР, говорится в заявлении на сайте Минфина США.

Также в списки внесены один гражданин КНДР и одна китайская компания.

"Эти (санкционные - ИФ) меры направлены на пресечение незаконного потока доходов в Северную Корею, поступающих от сотрудников иностранных информационных компаний", - говорится в заявлении Минфина США.

В документе отмечается, что базирующаяся во Владивостоке компания Volasys Silver Star связана с китайской Yanbian Silverstar Network Technology Co - также известной как China Silver Star, которая тоже попала под санкции.

В Минфине США утверждают, что номинально China Silver Star является китайской компанией, однако ею владеют северокорейцы. По данным Минфина, эта компания к середине 2018 года смогла заработать на сотрудничестве с Китаем и другими партнерами миллионы долларов.

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