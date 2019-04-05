Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 21:10

***Вице-президент намерен выступить перед СБ ООН по ситуации в Венесуэле

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Администрация США введут санкции против 34 танкеров, имеющих отношение к венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, а также против двух компаний, поставляющих венесуэльскую нефть на Кубу, заявил в пятницу вице-президент США Майк Пенс.

"По указанию американского президента Дональда Трампа США введут санкции против 34 танкеров, которыми владеет или которые эксплуатирует компания PDVSA, а также против двух компаний, которые транспортируют венесуэльскую нефть на Кубу", - сказал он, выступая в Университете Райса.

При этом он повторил позицию администрации США, что Белый дом рассматривает все варианты действий в отношении Венесуэлы.

Он заявил, что в следующую среду выступит перед СБ ООН по поводу ситуации в Венесуэле.

После начала политического кризиса в Венесуэле США уже применяли санкции против Венесуэлы. В частности, в конце января администрация США решила ввести санкции против венесуэльской компании PDVSA.

1аю ар

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