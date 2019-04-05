***Вице-президент намерен выступить перед СБ ООН по ситуации в Венесуэле
Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Администрация США введут санкции против 34 танкеров, имеющих отношение к венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, а также против двух компаний, поставляющих венесуэльскую нефть на Кубу, заявил в пятницу вице-президент США Майк Пенс.
"По указанию американского президента Дональда Трампа США введут санкции против 34 танкеров, которыми владеет или которые эксплуатирует компания PDVSA, а также против двух компаний, которые транспортируют венесуэльскую нефть на Кубу", - сказал он, выступая в Университете Райса.
При этом он повторил позицию администрации США, что Белый дом рассматривает все варианты действий в отношении Венесуэлы.
Он заявил, что в следующую среду выступит перед СБ ООН по поводу ситуации в Венесуэле.
После начала политического кризиса в Венесуэле США уже применяли санкции против Венесуэлы. В частности, в конце января администрация США решила ввести санкции против венесуэльской компании PDVSA.
1аю ар