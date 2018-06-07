Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 20:57 07.06.2018 - 20:57

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что рассчитывает на хорошие результаты переговоров с КНДР и нормализацию отношений между двумя странами, однако не думает, что этого можно добиться только за один саммит.

"Я думаю, что мы добьемся большого успеха, но я не думаю, что это произойдет за одну встречу - на это потребуется больше времени", - сказал он на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о возможной нормализации отношений Вашингтоном и Пхеньяна.

(последует)

1ла ар

Neuer Inhalt Horizontal Line