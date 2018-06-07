Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 21:09 07.06.2018 - 21:09

*** Президент США рассчитывает на нормализацию отношений с Пхеньяном и рассматривает вероятность подписания соглашения об окончании Корейской войны

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что рассчитывает на хорошие результаты переговоров с КНДР и нормализацию отношений между двумя странами, однако не думает, что этого можно добиться только за один саммит.

"Я думаю, что мы добьемся большого успеха, но я не думаю, что это произойдет за одну встречу - на это потребуется больше времени", - сказал он в ходе совместного брифинга с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Белом доме.

"Этот вопрос мог быть решен уже давно и гораздо более простым и безопасным путем. Этого не произошло, но мы решим его", - добавил Д.Трамп.

Он отметил, что "рассчитывает и надеется" на нормализацию отношений с Пхеньяном.

Кроме того, президент США заявил, что в качестве шага в направлении нормализации отношений мог бы подписать соглашение об окончании Корейской войны.

"Да, мы непременно могли бы подписать соглашение, мы рассматриваем этот вопрос и обсуждаем его с (северокорейской стороной - ИФ) и с другими сторонами. Это возможно, но это было бы только начало и самая легкая часть", - заявил Д.Трамп.

Встреча американского президента и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

1ла ар

Neuer Inhalt Horizontal Line